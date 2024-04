Wyjęła kość z garnka i uderzyła partnera! Poszło o wybory!

Pokłócili się o wybory. 44-latka uderzyła partnera kością z zupy, mężczyzna zalał się krwią

Niewiele spraw dzieli Polaków bardziej niż polityka. Każdy ma swoje ulubione partie i kandydatów. Gorzej, kiedy polityczny spór prowadzi do uszkodzeń ciała. Tak było w Bartoszycach, gdzie tamtejsi policjanci zatrzymali 44-letnią kobietę. Para pokłóciła się o wynik wyborów samorządowych w tym mieście. Na wymianie zdań się nie skończyło. 44-latka wyjęła z garnka kość, na której gotowała zupę i uderzyła nią partnera w głowę. Mężczyzna trafił do szpitala.

– Karetka zabrała mężczyznę do szpitala, bo w wyniku obrażeń zalał się krwią. Konieczne okazało się zszycie rany – poinformowała w rozmowie z PAP podkom. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach Marta Kabelis. Na szczęście, po zabiegu mężczyzna wyszedł ze szpitala. Pokrzywdzony powiedział policjantom, że partnerka zraniła go kością z zupy. Sprawczyni to potwierdziła. – Dziś w tym mieszkaniu będą oględziny, więc może ta kość zostanie zabezpieczona. Na razie jej nie mamy, więc trudno powiedzieć, o jakiej kości mówią partnerzy – przyznała policjantka. Z pewnością była to "kość niezgody" pomiędzy partnerami.

Kabelis dodała, że "para była pod wpływem alkoholu, więc i ten czynnik zapewne podgrzał temperaturę sporu". Zatrzymana kobieta trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Była w przeszłości karana za znęcanie się nad partnerem i ma wyrok w zawieszeniu. – W związku z tym będzie odpowiadała w warunkach recydywy, grozi jej 7,5 roku więzienia – powiedziała rzeczniczka bartoszyckiej policji.

W Bartoszycach dojdzie do drugiej tury w wyborach na burmistrza miasta. W dogrywce 21 kwietnia zmierzą się urzędujący burmistrz Piotr Petrykowski (KWW Samorządność Plus - 36,01 proc. głosów) i Wiesław Kurach (KKW Koalicja Obywatelska - 33,56 proc. głosów). Oby walka na głosy była mniej agresywna niż domowa sprzeczka pary z Bartoszyc.

Druga tura wyłoni prezydenta Olsztyna. Szewczyk i Małkowski w wyborczej dogrywce

Polecany artykuł: Najwięksi wygrani i najwięksi przegrani wyborów samorządowych 2024

Warmia czy Mazury? Gdzie leżą te miejscowości? Quiz Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Olsztyn leży na... Warmii Mazurach Dalej