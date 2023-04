Wypadek na obwodnicy Gołdapi. Dwie osoby ranne, ruch wahadłowy na DK 65

Ranił byłą partnerkę! Wpadł z nożem do jej pracy! Horror na oczach pracowników

To nie Prima Aprilis

Jak informuje GDDKiA w Olsztynie, we wtorek (4 kwietnia) po godz. 7 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Gołdapi (woj. warmińsko-mazurskie). W wypadku dwie osoby zostały ranne. Na drodze krajowej nr 65 obowiązuje ruch wahadłowy. Wtorkowy poranek na drogach regionu jest niebezpieczny. Na drodze S51 doszło do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego, który uderzył w barierę ochronną. Szczegóły w artykule Ciężarówka uderzyła w bariery ochronne. Utrudnienia na S51

Policjanci apelują o ostrożną jazdę, szczególnie, że drogi w woj. warmińsko-mazurskie mogą być śliskie z powodu przymrozków. Więcej w artykule Warmińsko-mazurskie. Fatalna prognoza tuż przed świętami. Nawet -8 stopni! IMGW ostrzega

