Wypadek na trasie Kętrzyn-Mrągowo. Tir zderzył się z osobówką

Tir zderzył się z osobówką na trasie Kętrzyn-Mrągowo. Jedna osoba w szpitalu

W poniedziałek (19 grudnia) kilka minut po godz. 6:00 oficer kętrzyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej W 591 trasa Kętrzyn-Mrągowo, niedaleko Kętrzyna. Doszło tam do zderzenia tira z osobówką. Pracujący na miejscu wypadku policjanci ustalili, że na prostym odcinku drogi, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, kierujący osobowym fordem zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie czołowo zderzył się z TIR-em. Pasażerowie pojazdu osobowego o własnych siłach wyszli z auta. Kierujący 37-latek natomiast był zakleszczony w pojeździe. Mężczyzna trafił do szpitala, był przytomny. Policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia drogowego.

W weekend także nie brakowało niebezpiecznych zdarzeń na drogach Warmii i Mazur. O tym, co zrobiła 39-letnia kobieta na S7 dowiecie się z artykułu Czworo dzieci w aucie, na liczniku dwa promile!

