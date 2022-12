Czworo dzieci w aucie, na liczniku dwa promile!

7,5 miliona do rozdania w budżecie obywatelskim. Wnioski można składać do końca lutego

Pijana matka za kierownicą. W aucie czworo dzieci

W piątek (16 grudnia) około godz. 13:00 nidziccy policjanci otrzymali zgłoszenie o osobowym renault, którym prawdopodobnie kieruje pijana kobieta. Co gorsza, wiezie ze sobą dziecko. Mundurowi zatrzymali pojazd na drodze ekspresowej S7 w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Pawliki. Przeprowadzone badanie wykazało 2 promile alkoholu w organizmie 39-latki. Ponadto, mieszkanka gminy Susz przewoziła w samochodzie czworo swoich dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Co więcej, pojazd nie miał aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy i dowód rejestracyjny auta, a dziećmi zaopiekował się brat nieodpowiedzialnej matki.

Niebawem kobieta za swoją nieodpowiedzialną jazdę odpowie przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości 39-latce grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. O zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany również sąd rodzinny i nieletnich.

