Matka i ciotka złapały pedofila

Wysyłał 10-latkowi obrzydliwe filmy i zdjęcia! Policja zwinęła go spod śmietnika

Tomasz Nowociński | sch 10:54

Ta historia mrozi krew w żyłach. Policjanci zatrzymali 27-letniego Adama H. Młody mężczyzna miał wysyłać 10-letniemu chłopcu swoje nagie zdjęcia i filmy, na których onanizował się i próbował go nakłonić do spotkania. Na szczęście w porę zareagowała matka i ciotka dziecka! Do zdarzenia doszło w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie).