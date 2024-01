Chwycił za nóż i zadźgał partnera matki. Przed policją uciekał busem ofiary

W poniedziałek (22 stycznia) Sąd Okręgowy w Olsztynie zamknął przewód sądowy w sprawie Przemysława A. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o zabójstwo partnera swojej matki oraz czynną napaść na policjanta. Ogłoszenie wyroku w tej sprawie zostało odroczone do środy (31 stycznia 2024 r.)

Prokuratura Rejonowa w Biskupcu na początku 2023 r. przesłała do olsztyńskiego sądu akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi A., oskarżonemu o popełnienie sześciu przestępstw, w tym dokonanie zabójstwa. Do zdarzeń tych miało dojść w dniach 4-5 sierpnia 2022 r. w Biskupcu.

Według ustaleń prokuratora, 4 sierpnia 2022 r. Przemysław A. w jednym z domów w Biskupcu zaatakował nożem mężczyznę, który od dłuższego czasu był w związku z jego matką. Oskarżony zadał pokrzywdzonemu wiele ciosów nożem, przez co poszkodowany zmarł. Przemysław A. po dokonaniu zabójstwa zabrał kluczyki do busa, należącego do ofiary, a następnie jeździł pojazdem po Biskupcu i okolicy.

W nocy z 4 na 5 sierpnia 2022 r. policjanci podjęli próbę zatrzymania oskarżonego. Przemysław A. jednak nie zatrzymał się i zaczął uciekać ulicami miasta, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów uczestniczących w pościgu, a także doprowadził do kilku kolizji. Ostatecznie został zatrzymany.

- Przemysława A. oskarżono również o dokonanie zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia, niewykonanie wydanego przez policjantów polecenia zatrzymania pojazdu, czynną napaść na policjanta - mówi sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. To nie koniec. Przemysław A. ma także zarzuty kierowania pojazdem po pijanemu i pod wpływem środków odurzających oraz posiadanie substancji psychotropowych w postaci tabletek ekstazy i amfetaminy.

Proces Przemysława A. rozpoczął się w 25 maja 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. W takiej sytuacji sąd odczytał wyjaśnienia Przemysława A. złożone w trakcie postępowania przygotowawczego. Oskarżony wyjaśniał wówczas m. in., że niczego nie pamięta z dnia, w którym doszło do zabójstwa partnera jego matki.

Jaka kara dla oskarżonego?

22 stycznia 2024 r. sąd zamknął przewód sądowy w tej sprawie i udzielił głosu stronom. Prokurator w mowie końcowej wniósł o uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i wymierzenie mu kary łącznej 25 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie od oskarżonego na rzecz oskarżycielek posiłkowych (matki i siostry pokrzywdzonego) zadośćuczynienia w kwotach po 50 tys. zł. Prokurator wniósł także o orzeczenie wobec oskarżonego łącznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat oraz świadczenia pieniężnego w kwocie 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. O surowszy wyrok wnieśli pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych oraz jedna z oskarżycielek posiłkowych, prosząc sąd o wymierzenie oskarżonemu kary dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo pokrzywdzonego.

Z kolei obrońca Przemysława A., w odniesieniu do zarzutu zabójstwa, wniósł o wymierzenie oskarżonemu kary w granicach minimalnego zagrożenia ustawowego. Natomiast sam oskarżony, w ostatnim słowie, powiedział, że jest mu przykro za to, co się stało i złożył kondolencje pokrzywdzonym. Jednocześnie poprosił Sąd o danie mu szansy i łagodniejszy wymiar kary.