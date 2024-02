Został w samych butach! Oszust czytał jego dane jak z książki

Bisztynek. Chciał zarobić na butach, a stracił ponad 11 tysięcy złotych

We wtorek (6 lutego) policjanci z Bartoszyc przyjęli zawiadomienie o oszustwie. Ofiarą bezwzględnego procederu padł 34-latek z Bisztynka. Na portalu społecznościowym mężczyzna wystawił na sprzedaż buty. Na jego ofertę odpowiedziała kobieta, która za pośrednictwem komunikatora internetowego skontaktowała się z mężczyzną. 34-latek podał jej swój numer telefonu, na który bardzo szybko otrzymał link. Miał on służyć zamówieniu kuriera i odbiorowi należności za buty. Link wymagał wpisania danych z karty płatniczej oraz zalogowania się do bankowości internetowej. - Mężczyzna kolejno podawał dane, najpierw z karty, później numer klienta i hasło do bankowości internetowej. Oszust będący w posiadaniu niezbędnych informacji „wyczyścił” konto mężczyzny - wyjaśniła asp. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. 34-latek stracił 11,6 tys. zł.

Policjanci przypominają, że jedynie czujność i ograniczone zaufanie do nieznanych nam osób może przeciwdziałać oszustwom. Nie bez znaczenia jest wiedza o stosowanych przez nich metodach, dlatego warto zapoznawać się z komunikatami publikowanymi np. przez policję.