15-latka spowodowała śmiertelny wypadek. Jej matka została skazana

Do tragicznego zdarzenia doszło niespełna dwa lata temu, 24 lutego 2021 roku, w Kopernikach pod Nysą. 54-letnia Dorota D. wyszła z pracy na terenie miejscowej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, gdzie czekała na nią córka z małym dzieckiem w wózku. Gdy cała trójka szła wewnętrzną drogą, na teren zakładu nagle wjechał osobowy ford C Max, za kierownicą którego siedziała 15-latka.

Wtedy doszło do koszmaru! Dziewczyna nie potrafiła zapanować nad pojazdem, który uderzył w Dorotę D. Kobieta zginęła na miejscu. Jej córka zdążyła odepchnąć wózek z dzieckiem i odskoczyć od samochodu.

Jak się okazało, to siedząca na miejscu pasażera Anna T. pozwoliła swojej 15-letniej córce prowadzić auto, by ta nauczyła się techniki jazdy. Nastolatka trafia przed sąd rodzinny, który zobowiązał ją do pracy w wolontariacie oraz oddał pod nadzór kuratora.

Tymczasem do Sądu Rejonowego w Nysie trafił akt oskarżenia przeciwko kobiecie. Sąd uznał Annę T. za winną złamania zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku. Za ten czyn wymierzył kobiecie karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Ma ona także wypłacić rodzinie pokrzywdzonej ponad 50 tys. zł zadośćuczynienia.

Wyrok jest nieprawomocny.