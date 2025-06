Przecza. Śmiertelny wypadek 21-latki. Potrącił ją pociąg Intercity

21-letnia mieszkanka Łodzi zginęła w wypadku na torach kolejowych w Przeczy pod Lewinem Brzeskim. Do wypadku doszło w piątek, 20 czerwca, przed godz. 17. Młodą kobietę potrącił pociąg Intercity relacji Wrocław Główny-Warszawa Grochów, którym w momencie zdarzenia podróżowało ok. 160 pasażerów i kilkoro pracowników obsługi - nikomu nic się nie stało. Jak poinformowało Radio Opole, z uwagi na zdarzenie wszyscy musieli się przesiąść do zastępczego składu, który został podstawiony na miejsce.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-latka weszła na tory pod jadący pociąg - przekazała "Super Expressowi" kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

W tej sprawie wszczęto policyjne śledztwo, które jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzegu.

W piątek, 20 czerwca, w województwie opolskim doszło do aż 3 śmiertelnych wypadków. Najbardziej tragiczne w skutkach okazało się zdarzenie, do którego doszło pod Kędzierzynem-Koźlem, gdzie zginął 18-letni pasażer peugeota, a cztery inne osoby zostały ranne.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.