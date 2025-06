Śmiertelny wypadek na DK 38 pod Kędzierzynem-Koźlem

Policja w Kędzierzynie-Koźlu bada szczegółowe okoliczności śmiertelnego wypadku na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 38, choć ma już wstępne ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia. Wszystko działo się w piątek, 20 czerwca, ok. godz. 22.30.

- 49-letni kierowca volkswagena, jadąc od strony Gościęcina, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z DK38 i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym peugeotem, w którym podróżowały cztery osoby - poinformowała policja.

Jak dodają strażacy z Kędzierzyna-Koźla, którzy również interweniowali na miejscu wypadku, 3 z 5 osób biorących udział w zdarzeniu zdołały opuścić oba pojazdy o własnych siłach. Dwie pozostałe osoby, w tym 18-letni pasażer peugeota, zostały wyciągnięte z samochodu przez świadków zdarzenia, którzy przystąpili do reanimacji, ale życia chłopaka nie udało się uratować. Karetki zabrały do szpitala zarówno kierowcę volkswagena, jak i trzy osoby z peugeota.

- W akcji brało udział 5 zastępów straży pożarnej, 4 zespoły ZRM, 3 patrole policji, prokurator oraz technicy policyjni. Działania służb obejmowały zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielanie pomocy poszkodowanym, odłączenie akumulatorów, usunięcie wycieków i przywrócenie przejezdności drogi - czytamy w komunikacie KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.