Ciężarna kobieta potrącona na przejściu dla pieszych w Namysłowie.

Wypadek zarejestrowany przez monitoring, sprawca prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa.

Na szczęście życiu matki ani dziecka nic nie zagraża, ale co dalej z kwalifikacją zdarzenia?

Namysłów. Ciężarna 30-latka potrącona na przejściu. Jest nagranie

Nic nie zagraża ciężarnej 30-latce ani jej dziecku, ale kobieta pozostanie na razie w szpitalu. Będąca w 5. miesiącu ciąży poszkodowana została potrącona na przejściu dla pieszych na terenie rynku w Namysłowie. Do wypadku doszło w środę, 1 października, przed godz. 12. Kamera monitoringu zarejestrowała, jak przez pasy przejeżdża najpierw radiowóz, po czym wchodzi na nie 30-latka, w którą uderza następnie bus. Kobieta ląduje na jezdni w odległości kilku metrów od przejścia.

Jak wstępnie informuje policja w Namysłowie, do wypadku doszło prawdopodobnie z winy kierującego samochodem dostawczym 63-latka, który skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej. Mężczyzna był trzeźwy.

- Czekamy na informacje ze szpitala dotyczącego tego, jak długo poszkodowana zostanie w placówce, bo od tego zależy, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, czy kolizja drogowa. Najważniejsze, że życie kobiety ani dziecka nie jest zagrożone - powiedział "Super Expressowi" podkom. Łukasz Wróblewski, rzecznik KPP w Namysłowie.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

