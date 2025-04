Autobus płonął jak pochodnia. W środku było 28 osób. Horror na A4

Pożar autobusu na A4. W środku było 28 osób

To nie był spokojny wieczór w województwie opolskim. W środę (23 kwietnia 2025 r.) wybuchł pożar autobusu. Wszystko działo się na A4, na pasie w kierunku Katowic. To cud, że nikt nie zginął. Mało tego - nikt nie odniósł poważnych obrażeń. W środku była młodzież w wieku od 16 do 18 lat oraz opiekunowie. - Wszyscy ewakuowali się z pojazdu jeszcze przed przybyciem straży. W trakcie akcji gaśniczej gorzej poczuł się kierowca, który został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego - przekazał w rozmowie z nto.pl oficer dyżurny ze stanowiska kierowania komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zdjęcia z tego zdarzenia prezentujemy w poniższej galerii. Pod nią dalszy ciąg materiału!

Utrudnienia po pożarze na A4 w Opolskiem

Na miejscu pracowali m.in. druhowie z OSP Prószków, którym dziękujemy za udostępnienie materiałów zdjęciowych. Widać na nich, że autobus płonął jak pochodnia. Pojazd doszczętnie spłonął. Utrudnienia na A4 w województwie opolskim trwały do godziny 21:00. Na ten moment nie są znane przyczyny pożaru. Policja apeluje o ostrożność na drogach w całym kraju.

