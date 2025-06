Dwie kobiety nie żyją, 5-osobowa rodzina w szpitalu! Wielka tragedia na DK 38

Krasowa. Śmiertelny wypadek na DK 38. Nie żyją dwie kobiety

Kierująca skodą rapid i jej pasażerka to ofiary śmiertelne wypadku w Krasowej na drodze krajowej nr 38. Wszystko działo się w niedzielę, 22 czerwca, przed godz. 14 na trasie Głubczyce-Kędzierzy-Koźle, ale już w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie kobiety wjeżdżały z drogi podporządkowanej na drogę krajową nr 38, gdzie zderzyły się ze skodą superb, którą podróżowała 5-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i ich troje dzieci zostali zabrani do szpitala na badania - powiedziała "Super Expressowi" kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Na miejscu lądowały m.in. dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To już czwarty śmiertelny wypadek w województwie opolskim w czasie długiego weekendu - do trzech wcześniejszych zdarzeń doszło w piątek, 20 czerwca. Największa tragedia miała miejsce również na drodze krajowej nr 38 pod Kędzierzynem-Koźlem, gdzie zginął 18-latek, a cztery inne osoby zostały ranne.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.