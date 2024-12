Pogrzeb ofiar tragedii w Namysłowie. Rodzina apeluje do uczestników ceremonii

Strzelanina w Namysłowie. Chora zazdrość pchnęła Krzysztofa do zbrodni?! Rodzice mieli faworyzować jego brata

"Z głębokim żalem zawiadamiam o śmierci moich Rodziców i Brata. Chcących przybyć na pogrzeby uprzejmie proszę o nie składanie kondolencji, to jest i tak bardzo smutny dla nas czas… Proszę zwrócić uwagę że pogrzeby są w dwóch różnych miejscach o różnych godzinach" - napisał w mediach społecznościowych członek rodziny, w której doszło do tragedii.

Zbrodnia w Namysłowie. W sobotę 7 grudnia pogrzeby ofiar tragedii

Ceremonia pogrzebowa Janusza K. (+65 l.) odbędzie się 7 grudnia o godz. 10 przy grobie na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie. Pogrzeb Magłorzaty K. (+65 l.) odbędzie się 7 grudnia o godz. 12 w kaplicy przy cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie. Msza pogrzebowa Marka K. (+39 l.) odbędzie się 7 grudnia o godz. 12 w kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie.

Brakuje informacji na temat pogrzebu Krzysztofa K., sprawcy zbrodni.

Strzelanina w Namysłowie. Cztery osoby nie żyją. Kilkunastogodzinny koszmar rodziny

Do tej nieprawdopodobnej tragedii doszło w niedzielę, 24 listopada. 32-letni Krzysztof K. spotkał się w domu ze swoją rodziną. Mężczyzna zastrzelił swojego starszego brata i rodziców. Sprawca masakry uwięził też partnerkę brata i jej dzieci. Kobiecie cudem udało się uciec i poprosić o pomoc policję. Rano zdecydowano, aby siłą wejść do domu, bo napastnik nie odpowiadał. Wtedy okazało się, że odebrał sobie życie. Na szczeście dzieciom nic się nie stało, choć psychiczna trauma może zostać z nimi na bardzo długo.

Co pchnęło Krzysztofa K. do popełnienia tej straszliwej zbrodni? Jedna z hipotez jest taka, że 32-latek zrobił to, bo czuł się w rodzinie pomijany. - Jego zdaniem rodzeństwo było faworyzowane - powiedział Super Expressowi Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu. Wiadomo, że Krzysztof K. rok temu wrócił z Wielkiej Brytanii. W Polsce nie podjął się żadnej pracy.

