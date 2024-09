Inwestycje drogowe

Karolinka pojedzie mostem. Powstaje nowa przeprawa na Opolszczyźnie

"Poszła Karolinka do Gogolina..." - wszyscy to znają, prawda? Już nie będzie musiała chodzić. Przynajmniej od strony Krapkowic. Za 5 lat Karolinka pojedzie nowym mostem, na budowę którego właśnie podpisano umowę. Konstrukcja połączy obie rozdzielone Odrą gminy w 2029 r. Koszt inwestycji to 240 mln zł.