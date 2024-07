To największy kamienny most zbudowany przez jednego człowieka. Znajduje się w Małopolsce

Kamienny most w Znamirowicach, niedaleko Jeziora Rożnowskiego (powiat nowosądecki), został zbudowany w latach 1968-71. Jest nazywany Mostem Mocarza lub Mostem Stacha, od nazwiska Jana Stacha, który samodzielnie i w pojedynkę wzniósł tę konstrukcję. Powód powstania mostu był prozaiczny. Jan Stach chciał mieć dojazd do swojego gospodarstwa, lecz uniemożliwiał mu to sąsiad, który nie zezwalał na korzystanie z własnej posesji. Most jest zbudowany nad jarem stanowiącym przeszkodę dla Jana Stacha w dojeździe do gospodarstwa. Ma 20 metrów długości, 7,5 metra szerokości oraz 13 metrów wysokości, co czyni go największym na świecie kamiennym mostem zbudowanym przez jednego człowieka. Pod mostem płynie niewielki potok. Woda przedostaje się przez sklepiony kolebkowo tunel o wymiarach: 3 metry wysokości i 2 metry szerokości. Oprócz mostu Jan Stach zbudował własną drogę dojazdową do gospodarstwa o długości 500 metrów.

Budowniczy mostu w Znamirowicach został uhonorowany za pomocą dedykowanej mu tablicy pamiątkowej. Most leży w pobliżu szlaku turystycznego Tarnów – Wielki Rogacz. Niestety tylko nieliczni mogą go zobaczyć.

Most jest zabytkiem, ale podziwiać mogą go nieliczni

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków właśnie wpisał Most Stacha do rejestru zabytków, co sprawia, że budowla mogłaby się stać lokalną atrakcją turystyczną. Niestety wokół mostu, mimo upływu ponad 50 lat od jego powstania, wciąż panuje klimat sąsiedzkiej niezgody. Jak podaje Radio RDN, właścicielka drogi dojazdowej do mostu uniemożliwia dotarcie do konstrukcji.

Ma do tego prawo, ponieważ jest właścicielką nieruchomości i może zablokować drogę, jednak miejscowe władze samorządowe liczą na to, że uda się wypracować kompromis oraz znaleźć rozwiązanie umożliwiające turystom podziwianie tej niesamowitej konstrukcji. Jan Stach z pewnością byłby z tego dumny. Niestety budowniczy mostu zmarł w Boże Narodzenie 2011 r. Jego dzieło upamiętnia film dokumentalny oraz wydana w 2013 r. książka.

