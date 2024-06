Halina i Zbigniew opiekowali się Piotrkiem aż do śmierci. Wbił im nóż w serce. "Radzili im, żeby go oddali"

To jedyna taka restauracja w Polsce. Choć jest synonimem luksusu, panują w niej nietypowe zasady

Wakacje 2024 w Polsce. Park rozrywki Energylandia poleca się dla rodzin z dziećmi

Wakacje w Polsce mogą być równie ciekawe i pełne emocji co te za granicą. Jeśli mowa o emocjach, tych nie zabraknie na pewno osobom odwiedzającym Energylandię. Największy park rozrywki w Polsce cieszy się popularnością od lat i każdego roku zapewnia swoim gościom mnóstwo zabawy oraz adrenaliny. Na miejscu odnajdą się zarówno rodziny z dziećmi, jak i grupy znajomych. Jeśli nie masz więc jeszcze planów, być może pomyśl nad takim wyjazdem, który z pewnością będzie emocjonujący!

Co ważne, park jest na tyle duży, że w większości przypadków brakuje czasu na skorzystanie z każdej atrakcji. Właśnie dlatego warto zaplanować sobie wyjazd z noclegiem, a jeśli o tym mowa, mamy świetną propozycję, która dla wielu będzie dodatkową atrakcją. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wygrałeś bilety do Energylandii? Uważaj, to może być oszustwo! Chodzi o wyłudzanie danych

Western Camp Resort w Zatorze. Wyjątkowe miejsce tuż obok Energylandii

Western Camp Resort to wyjątkowy kompleks wypoczynkowy położony w malowniczym Zatorze, znajdujący się 17 minut pieszo od Energylandii. Cały teren obiektu został wystylizowany na westernową wioskę, w której szczególnie najmłodsi będą mogli poczuć się jak na dzikim zachodzie. To więc nie tylko miejsce noclegu, ale również pewnego rodzaju atrakcja. Dodatkowo to właśnie tam znajdują się domki na wodzie.

Niewielka osada domków usytuowana jest nad malowniczym stawem, który zachwyci Was spokojem i urokiem. Każdy domek został starannie zaprojektowany, aby dostarczyć komfortu i wygody dla maksymalnie 5 osób. Dlatego to idealne miejsce na rodzinne wakacje, romantyczną ucieczkę we dwoje lub przyjazny wypad z przyjaciółmi - czytamy na stronie obiektu.

Nocleg w obiekcie usytuowanym na wodzie w stylu dzikiego zachodu nie jest typowy, więc z pewnością dla wielu osób będzie to urozmaicenie całej podróży i swego rodzaju atrakcja.