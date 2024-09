Strażacy nie mają chwili wytchnienia! Nagły deszcz zaskoczył wszystkich. Tyle trzeba z siebie dać, by ocalić ludzkie życie

Lewin Brzeski. Szabrownicy wpadli na gorącym uczynku

W poniedziałek (16 września) na terenie Lewina Brzeskiego policjanci wspólnie z innymi służbami kontrolowali miejsca zagrożone powodzią. Policjanci wraz ze strażakami przyłapali na gorącym uczynku sprawców kradzieży pojazdu. Strażacy zauważyli mercedesa i nerwowo zachowujących się w jego wnętrzu dwóch mężczyzn. Natychmiast powiadomili o tym fakcie policjantów z lokalnego komisariatu. Mundurowi zatrzymali pojazd i wylegitymowali dwóch mężczyzn. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych okazało się, że mercedes o wartości około 30 tys. zł. jest kradziony, a starszy z mężczyzn poszukiwany.

Gdy sprawcy zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji szybko wyszło na jaw, że to nie jedyne przestępstwa, jakich się dopuścili. Dzięki dużemu zaangażowaniu policjantów ustalono, że samochód został skradziony z warsztatu, z którego mężczyźni zabrali również narzędzia o wartości około 10 tys. zł. 39 i 40-latek usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Obaj dokonali tych czynów w warunkach recydywy, więc grozi im zwiększony wymiar kary, nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Brzegu skierowała w środę (18 września) wniosek o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy dokonali włamania do garażu na terenie miejscowości Skarbimierz. - Na podstawie zebranych dowodów zdołano ustalić, że 39-letni Seweryn W. oraz 40-letni Łukasz R. przy użyciu metalowego łomu pokonali zabezpieczenia garażu, a następnie z jego wnętrza skradli samochód marki Mercedes model C200 oraz przedmioty stanowiące wyposażenie warsztatu samochodowego - czytamy w komunikacie prokuratury.

Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Ponadto Seweryn W. ma zarzuty posiadania niewielkiej ilości marihuany oraz kradzieży i posłużenia się skradzionymi tablicami rejestracyjnymi. Seweryn W. na pochodzącym z kradzieży samochodzie zamieścił tablice rejestracyjne, które posiadał bezprawnie. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli obszerne wyjaśnienia.

Super Express i Radio ESKA zbierają dary dla powodzian w całej Polsce. Zobacz, jak możesz pomóc

Lewin Brzeski po powodzi

Lewin Brzeski to jedna z wielu miejscowości na południu Polski, dotknięta powodzią. Według czwartkowego (19 września) raportu wojewody opolskiego stabilizuje się sytuacja powodziowa w regionie. Jak informuje biuro prasowe wojewody, W Lewinie Brzeskim nie są już prowadzone działania ewakuacyjne.

Zatrzymani na gorącym uczynku podejrzenia szabrownictwa. Komisariat w Lewinie Brzeskim dotknęła powódź ale policjanci są na posterunku. Dwóch mężczyzn wpadło w nocy na ulicach zalanego Lewina. Nie zostawiamy ewakuowanych miejscowości bez opieki. @PolskaPolicja pic.twitter.com/XkJUqsx3jk— opolska Policja (@opolskaPolicja) September 17, 2024