Ma tylko dwie litery! To najkrótsza nazwa miejscowości w Polsce

W Polsce istnieje wyjątkowa wieś, której nazwa ma zaledwie dwie litery, co czyni ją najkrótszą w kraju.

Mowa o wsi położonej w województwie opolskim, zamieszkałej przez zaledwie 47 osób.

Chcesz poznać historię tej niezwykłej miejscowości i dowiedzieć się więcej o jej codziennym życiu?

Polska to kraj pełen różnorodności nie tylko pod względem krajobrazów czy tradycji, ale także nazw miejscowości. Wystarczy spojrzeć na mapę, by przekonać się, jak zaskakujące potrafią być nazwy polskich wsi oraz miast. Niektóre są bardzo długie i trudne do wymówienia jak choćby Szczebrzeszyn. Okazuje się jednak, że wśród setek tysięcy miejscowości w Polsce znajdziemy także nazwy, które zaskakują swoją prostotą oraz minimalną długością, a idealnym tego przykładem może być wieś w woj. opolskim w gminie Lasowice Wielkie.

Oto najkrótsza nazwa wsi w Polsce

Wiele osób błędnie myśli, że Hel czy Ełk to najkrótsze nazwy miejscowości w Polsce. Okazuje się jednak, że owe miano należy do wsi na Opolszczyźnie, której nazwa składa się z zaledwie dwóch liter. Mowa o wsi Oś, która, choć jest niewielką osadą, to ze względu na swoją nietypową nazwę zdobywa coraz to większą popularność. (Niemieckim odpowiednikiem wsi Oś jest Marienfeld).

Oś leży w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie. To wieś, w której zabudowania ułożone są wzdłuż jednej prostej drogi, co jest typowe dla wielu podobnych osad, więc większość mieszkańców żyje przy tej samej ulicy. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, Oś zamieszkiwało wówczas zaledwie 47 osób - to zaledwie 0,7% populacji całej gminy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Oto wieś z najkrótszą nazwą w Polsce [ZDJĘCIA]

Oś: najkrótsza nazwa miejscowości w Polsce

Wieś Oś została założona w latach 1734-1735 jako kolonia (Marienfeld) przez właściciela innej okolicznej wsi o nazwisku von Blacha. Miejscowość położona jest na skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, niedaleko rzeki Bogacicy, więc można liczyć tam na piękne widoki. Dodatkowo, co ważne, gmina Lasowice Wielkie, do której należy Oś, to teren zalesiony w ponad 60 procentach, tym samym odnajdą się tam ci, którzy chcą uciec od zgiełku miasta i spędzić czas wśród natury.