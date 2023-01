Mieszkańcy Opolszczyzny chorują na potęgę. Rośnie liczba zwolnień lekarskich

Opolszczyzna. Rośnie liczba zwolnień chorobowych

Z danych ZUS wynika, że w 2021 r. lekarze w całej Polsce wystawili osobom zgłoszonym od ubezpieczeń społecznych w ZUS niemal 20,452 mln zaświadczeń chorobowych. W 2022 r. ZUS zarejestrował prawie 21,830 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Podobnie sytuacja wygląda w województwie opolskim. W 2022 r. wydano o 37 tys. zwolnień więcej niż w 2021 r. Widoczne są też różnice w poszczególnych miesiącach roku.

- Najrzadziej z chorobowego korzystaliśmy w miesiącach wakacyjnych. Najmniej było ich w lipcu, bo 34,7 tys., w czerwcu 36,6 tys. i w sierpniu 39,1 tys. W żadnym z miesięcy 2022 r. nie został przekroczony próg 50 tys. wystawionych e-zwolnień. Wyjątkiem był grudzień, bo w tym miesiącu lekarze wypisali pacjentom z woj. opolskiego niemal 63,2 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej – wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Według danych ZUS grudzień był wyjątkowym miesiącem, jeśli chodzi o zwolnienia chorobowe w całym kraju. Wówczas wystawiono nieco ponad 2,5 mln zwolnień. W pozostałych miesiącach 2022 r. ich liczba w kraju oscylowała od 1,440 mln do 1,942 mln. Podobnie jak na Opolszczyźnie najmniej zwolnień było lipcu, czerwcu i w sierpniu.

W grudniu 2022 r. wydano więcej zwolnień niż w rekordowym do tej pory marcu 2021 r., kiedy to lekarze wystawili z tytułu choroby własnej około 2,2 mln zwolnień. Okazuje się, że od kilku lat utrzymuje się przewaga zwolnień wystawianych kobietom. Na przykład w 2017 r. stanowiły one 54,6 proc. wystawionych zaświadczeń z tytułu choroby własnej. Rok później tj. w 2018 r. odsetek ten wyniósł 54,8 proc., w 2019 r. – 55,4 proc., w 2020 r. – 55,3 proc., a w 2021 r. – 54,8 proc.