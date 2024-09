Kolejne dwa miasta zagrożone. Pilna ewakuacja, płyną hektolitry wody

Poziom wody w Odrze przekroczył 6 metrów! Alarm przeciwpowodziowy w Opolu. Co to oznacza?

- Przed południem doszło do uszkodzenia zapory zbiornika Topola na rzece Nysa Kłodzka. Woda przepływa przez przelew powierzchniowy do zbiornika Kozielno, następnie spływa korytem Nysy Kłodzkiej do zbiornika Otmuchów, pracującego obecnie zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami - poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. O sprawie natychmiast poinformowane zostały władze miast położonych poniżej zbiornika.

Opolska Policja poinformowała, że prowadzona obecnie jest ewakuacja części wsi Kozielno. O natychmiastową ewakuację zaapelował Burmistrz Gminy Paczków. Kilka minut później poinformowano o bezwzględnej ewakuacji mieszkańców dolnej części miasta Paczków, dolnej części Kozielna, dolnej części Starego Paczkowa.

Informację o ewakuacji podał również Burmistrz Otmuchowa.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Wodami Polskimi. Składaliśmy zapotrzebowanie o zwiększenie zrzutu ze Zbiornika Otmuchów. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i Wojewody. Wystąpiliśmy do Wojewody o przysłanie amfibii do ewakuacji ludności oraz innego sprzętu pływajajcego, którym można dostarczyć wodę i żywność - napisano na oficjalnej stronie miasta.

Przypomniano również o miejscach ewakuacji:

Dla Miasta Otmuchów: ul. 1 Maja i od ul. 1 Maja boczne w stronę rzeki, ul. Mickiewicza poniżej PKS, ul. Lipowa, miejscem ewakuacji jest Zespół Szkół w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej. Dla mieszkańców Lubiatowa, Ligoty i Sarnowic, miejscem ewakuacji jest Świetlica w Maciejowicach. Dla Zwierzyńca, miejscem ewakuacji jest RSP w Wierzbnie. Dla mieszkańców Śliwic, miejscem ewakuacji jest szkoła w Mesznie. Dla mieszkańców Wójcic z najniżej położonych domów, miejscem ewakuacji jest szkoła w Wójcicach.

- Prosimy o zachowanie spokoju i przygotowanie najważniejszych dokumentów, leków, ubrań na 48 godziny, środków higienicznych i innych niezbędnych przedmiotów - zaapelowano.