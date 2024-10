Drodzy mieszkańcy, niestety, ale przed chwilą dowiedziałem się, że z soboty na niedziele został okradziony dom przy ulicy Radzikowickiej. Zostało zrabowane znaczne mienie na dużą kwotę. Czy to tylko zbieg okoliczności, czy też powiązane ze sobą wątki, nie wiadomo. Proszę, byście byli czujni na przyszłość i nie byli obojętni co się dzieje wokół Was. Osobiście widziałem tego drona w sobotę, 26.10.2024, który przeleciał nad moim domem, i dlatego zapaliła mi się lampka kontrolna i zaapelowałem do Was przez nasze profile facebookowe czy coś widzieliście. Jesteśmy jedną lokalną społecznością. Bądźmy czujni i dbajmy o swoje bezpieczeństwo