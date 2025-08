Nożownik ranił trzy osoby! Policja w akcji, sprawca zatrzymany

W poniedziałek, 4 sierpnia doszło do ataku nożownika na terenie jednej z firm przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie. Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale policja szybko go zatrzymała. Śledczy wyjaśniają, jakie były motywy działania napastnika.

i Autor: unsplash.com/ Creative Commons Zdjęcie ilustracyjne