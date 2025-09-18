Polska wieś, która w nazwie ma tylko dwie litery! Wiedziałeś o jej istnieniu?

Polska pełna jest miejscowości o oryginalnych nazwach. Oprócz długich i trudnych do wymówienia, są też takie, które zaskakują swoją prostotą. Rekord należy do wsi Oś w województwie opolskim – najkrótszej nazwie w Polsce, składającej się zaledwie z dwóch liter. Oś znajduje się w powiecie kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie. To niewielka, spokojna miejscowość, której nazwa od dawna intryguje miłośników językowych ciekawostek i nietypowych faktów geograficznych. Skąd ta nazwa?

Etymologia nazwy "Oś" nie jest jednoznaczna. Według niektórych badaczy może nawiązywać do osi – rozumianej jako linia czy punkt centralny. Inni wskazują na dawne nazewnictwo topograficzne. Niezależnie od pochodzenia, „Oś” pozostaje fenomenem w skali kraju – żadne inne miejsce nie ma krótszej, oficjalnej nazwy.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce znajduje się obecnie około 1000 miast oraz ponad 43 tysiące wsi. Oznacza to, że zdecydowaną większość miejscowości w kraju stanowią wsie, które wciąż pełnią ważną rolę nie tylko w rolnictwie, ale także w zachowaniu lokalnych tradycji i kultury. Miasta koncentrują życie gospodarcze i administracyjne, natomiast wsie pozostają fundamentem polskiego krajobrazu i są domem dla milionów mieszkańców.

