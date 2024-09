Powódź w Polsce

Ulic nie można było przejść, bo zalała je woda. Teraz tarasuje je zniszczony dobytek ludzi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Głuchołazy to jedno z miast, które najbardziej ucierpiały w czasie powodzi w Polsce 2024. Nie dość, że woda wdarła się do wielu budynków mieszkalnych, to doprowadziła do zarwania mostów. Warszawska Brygada Pancerna pokazała na swoim profilu na platformie X, z jak wielką skalę zniszczeń muszą się mierzyć ludzie. Przez niektóre ulice nie można przejść, bo zastawiają je zniszczone meble itp.