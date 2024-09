Powódź w Polsce

Poważne oskarżenia pod adresem Wód Polskich! Powodzi można był uniknąć?! Burmistrz Nysy nie gryzł się w język

Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz skrytykował działania Wód Polskich dotyczące powodzi w Polsce 2024. Jego zdaniem kataklizm mógł nie przybrać takich rozmiarów, gdyby nie decyzja dotycząca zarządzaniem zbiornikiem retencyjnym w Nysie. Jak informuje Kolbiarz, Wody Polskie we Wrocławiu miały bez konsultacji z miastem zacząć zrzucać wodę, co doprowadziło do zalania Nysy.