i Autor: Shutterstock(2)

Kto zawinił?

Wypadek strażaków w drodze do powodzian! Jedna osoba w szpitalu. Wszystko się nagrało

Michał Michalak | Źródło: PAP 22:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Strażacy ochotnicy z OSP Mirocin Dolny zderzyli się w Nowej Soli z osobowym volkswagenem. Do wypadku doszło w sobotę, 21 września, po godz. 22, a kierowca osobówki został zabrany do szpitala z obrażeniami ciała. Oba pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Zjednoczenia i Wrocławskiej, gdy wóz strażacki jechał z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi do powodzian.