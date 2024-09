Zerwany kluczowy most pod Krapkowicami! "Nie dojedziecie z Raciborza do Opola"

Powódź w Polsce. Woda zalała kościół w Kłodzku

Niektóre miasta czekają jeszcze na finalne uderzenie powodzi w Polsce, a niektóre, tak jak Kłodzko, liczą już straty, które są ogromne. Zalanych zostało wiele ulic na terenie miasta, w tym plac Franciszkański, gdzie znajduje się kościół Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku. Woda i masy błota dostały się do środka świątyni, powodując ogromne zniszczenia: żywioł nie oszczędził ławek, posadzki czy murowanego ogrodzenia, które leży w kawałkach przed budynkiem.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w powiecie nyskim, gdzie w poniedziałek, 16 września, rano nadal padał ulewny deszcz. Na trasie do Nysy od strony Konradowa widać było zalane drogi i domy, a na wzniesieniach znajdowały się rzędy samochód, które ludzie parkowali tam, by uniknąć zalania. Woda dostała się m.in. do szpitala powiatowego w Nysie. To nie wszystko, bo w wyniku powodzi w Polsce zginęła również piąta osoba - to Krzysztof Kamiński, chirurg i ordynator jednego z oddziałów placówki, z którym urwał się kontakt, gdy wracał z dyżuru.