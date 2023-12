Koszmarny finał imprezy. Pobicie, podpalenie i straszna śmierć 41-latka

Na karę 25 lat pozbawienia wolności skazał opolski sąd 31-letniego Pawła R. oskarżonego o pobicie, a następnie oblanie benzyną i podpalenie 41-letniego mężczyzny, z którym wcześniej pił alkohol. Policja znalazła już zwęglone zwłoki.

W śledztwie ustalono, że do tragedii doszło w lutym 2023 r. pod Niemodlinem. Zdaniem śledczych, oskarżony tego dnia pił alkohol z 41-letnim mężczyzną. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. Po wyjściu na drogę Paweł R. miał kilka razy uderzyć pięścią pokrzywdzonego tak, że ten stracił przytomność. Następnie poszedł na swoją posesję, z której przyniósł kanister z benzyną. Paląc papierosa rozlał paliwo wokół leżącego, a na koniec rzucił niedopałka na rozlaną ciecz, od której zajęła się odzież pokrzywdzonego. Policja znalazła już zwęglone zwłoki.

Paweł R. chciał "tylko" nastraszyć

Oskarżony Paweł R. nie przyznał się do winy i twierdził, że chciał tylko nastraszyć pokrzywdzonego. Również zdaniem obrońcy oskarżenie nie przedstawiło przekonujących dowodów na to, że do podpalenia doszło celowo.

Sąd przyjął za wiarygodną wersję zdarzeń przedstawioną przez prokuratora, który wskazywał, że oskarżony rozlewając benzynę wokół pokrzywdzonego musiał mieć świadomość, że w połączeniu tej substancji z niedopałkiem papierosa wywoła pożar, który zagrozi zdrowiu i życiu pobitego mężczyzny i wymierzył Pawłowi R. karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

