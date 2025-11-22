Szef mafii tytoniowej w rękach policji! Poszukiwany przez Interpol Tomasz M. sprowadzony do Polski.
Jak informuje KGP, Tomasz M. był poszukiwany od stycznia bieżącego roku w związku z podejrzeniem nadzorowania nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych na masową skalę. Według ustaleń śledczych miał stać na czele dwóch zorganizowanych grup przestępczych, które prowadziły w pełni wyposażone fabryki papierosów działające na terenie kraju. Pierwszą z nich funkcjonariusze zlikwidowali w 2021 roku na terenie województwa opolskiego. W hali produkcyjnej zabezpieczono kompletną linię technologiczną, kompresory, agregat prądotwórczy, ponad 8 ton tytoniu oraz 3,5 mln gotowych papierosów. Z opinii biegłego wynika, że w tym miejscu mogło powstać co najmniej 28 mln sztuk nielegalnych papierosów.
Kolejna fabryka została ujawniona w 2023 roku na Dolnym Śląsku. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. urządzenia produkcyjne, kompresory, blisko 100 tys. papierosów, około 2,5 tony tytoniu oraz liczne komponenty wykorzystywane w procesie wytwarzania. Szacuje się, że wydajność tego zakładu mogła sięgać nawet 115 mln sztuk papierosów.
Współpraca międzynarodowa policji
Do zatrzymania Tomasza M. doszło na terenie Cypru, dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej. Jak podaje KGP, operację przeprowadzono przy zaangażowaniu oficera łącznikowego polskiej Policji w Turcji, funkcjonariuszy Wydziału Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz policjantów tureckich. Wczoraj zatrzymany mężczyzna został sprowadzony do Polski, gdzie stanie przed organami polskiego wymiaru sprawiedliwości.