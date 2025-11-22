Szef mafii tytoniowej w rękach policji! Poszukiwany przez Interpol Tomasz M. sprowadzony do Polski.

Jak informuje KGP, Tomasz M. był poszukiwany od stycznia bieżącego roku w związku z podejrzeniem nadzorowania nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych na masową skalę. Według ustaleń śledczych miał stać na czele dwóch zorganizowanych grup przestępczych, które prowadziły w pełni wyposażone fabryki papierosów działające na terenie kraju. Pierwszą z nich funkcjonariusze zlikwidowali w 2021 roku na terenie województwa opolskiego. W hali produkcyjnej zabezpieczono kompletną linię technologiczną, kompresory, agregat prądotwórczy, ponad 8 ton tytoniu oraz 3,5 mln gotowych papierosów. Z opinii biegłego wynika, że w tym miejscu mogło powstać co najmniej 28 mln sztuk nielegalnych papierosów.

Kolejna fabryka została ujawniona w 2023 roku na Dolnym Śląsku. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. urządzenia produkcyjne, kompresory, blisko 100 tys. papierosów, około 2,5 tony tytoniu oraz liczne komponenty wykorzystywane w procesie wytwarzania. Szacuje się, że wydajność tego zakładu mogła sięgać nawet 115 mln sztuk papierosów.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala” i „Góral” w rękach policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Współpraca międzynarodowa policji

Do zatrzymania Tomasza M. doszło na terenie Cypru, dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej. Jak podaje KGP, operację przeprowadzono przy zaangażowaniu oficera łącznikowego polskiej Policji w Turcji, funkcjonariuszy Wydziału Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz policjantów tureckich. Wczoraj zatrzymany mężczyzna został sprowadzony do Polski, gdzie stanie przed organami polskiego wymiaru sprawiedliwości.