Zaginął pracownik straży granicznej Lech Nowak. Policja z Pruszcza Gdańskiego prosi o pomoc.

Apel policji w sprawie zaginionego Lecha Nowaka

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego Lecha Nowaka. Jak informuje policja, mężczyzna 13 listopada wyjechał z domu samochodem Dacia Sandero koloru grafitowego o numerze rejestracyjnym GDA08292 i do chwili obecnej nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

„Osoby, które mają informacje czy dysponują nagraniem w zakresie przemieszczania się auta, którym poruszał się zaginiony, zauważą zaparkowane auto lub znają miejsce pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim pod nr tel. 47 74 24 222 lub osobiście ul. Wita Stwosza 4, 83-000 Pruszcz Gdański” – czytamy w komunikacie policji. Jak informuje Onet, Mężczyzna jest cywilnym pracownikiem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Rodzina i policja proszą o pomoc w poszukiwaniach.

Rysopis zaginionego Lecha Nowaka

Lech Nowak ma 63 lata, mieszka w Pruszczu Gdańskim. Policja podała rysopis zaginionego mężczyzny:

wzrost: około 175 cm

budowa ciała: normalna

włosy: siwe

oczy: ciemne

W dniu zaginięcia Lech Nowak ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, ciemny sweter, jeansowe spodnie i brązowe buty.

Kontakt z policją

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Lecha Nowaka, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim pod numerem telefonu 47 74 24 222 lub osobiste zgłoszenie się na ul. Wita Stwosza 4 w Pruszczu Gdańskim. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się cenna i pomóc w odnalezieniu zaginionego mężczyzny.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim