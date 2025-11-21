Alarm w Gdańsku. Syreny będą wyć przez pięć dni. Co się dzieje?

Syreny alarmowe w Gdańsku. Sprawdź, kiedy usłyszysz głośny dźwięk i co to oznacza dla mieszkańców

Jak informuje gdański magistrat, w dniach 24-28 listopada 2025 r. (poniedziałek–piątek) na terenie Gdańska prowadzone będą testy nowych syren alarmowych. - Próby związane są z rozpoczęciem montażu urządzeń na budynku Komendy Miejskiej PSP oraz na jednostkach ratowniczo-gaśniczych – napisali urzędnicy.

Syreny w Gdańsku. Kiedy dokładnie będą testy i co usłyszą mieszkańcy?

Syreny w Gdańsku będą uruchamiane kilkukrotnie w ciągu dnia, maksymalnie do godz. 17. Co więcej, każde włączenie syreny poprzedzi komunikat głosowy: „Uwaga! Próba syreny”. Testy mają charakter techniczny i służą sprawdzeniu poprawności działania systemu. Nie oznaczają one zagrożenia i nie wymagają podjęcia żadnych działań przez mieszkańców Gdańska.

Prace realizowane są w ramach zadania Komendanta Głównego PSP pn.: „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania: Odporność na kryzys – optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”.

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku