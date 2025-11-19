W razie wojny tu będzie najgorzej. Te miasta są szczególnie narażone

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-19 16:10

W obliczu rosnącego napięcia geopolitycznego i potencjalnego konfliktu militarnego warto być świadomym, że nie wszystkie miasta w Polsce są jednakowo bezpieczne. Niektóre ośrodki, ze względu na swoje strategiczne położenie, znaczenie gospodarcze i infrastrukturalne, są szczególnie narażone na skutki wojny. O jakich konkretnie lokalizacjach mowa? Mamy listę.

Miejsca w Polsce, które w razie wojny najbardziej przyciągają uwagę

W ostatnim czasie Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował raport, który analizuje odporność polskich samorządów na różne typy kryzysów. Wśród zagrożeń BGK wyróżnia cztery główne kategorie:

  • zagrożenia naturalne (jak powodzie czy susze),
  • zdrowotne (np. epidemie),
  • humanitarne (np. masowy napływ ludności)
  • militarne.

Choć wiele gmin i miast wykazuje ponadprzeciętną odporność na te wyzwania, raport jasno wskazuje także ośrodki, które są relatywnie bardziej narażone.

Miasta w Polsce zagrożone w przypadku wojny

Według analizy BGK poziom zagrożenia danego miasta nie zależy wyłącznie od jego rozwoju gospodarczego, ale w dużej mierze od czynników geograficznych i infrastrukturalnych, takich jak lokalizacja, demografia czy obecność kluczowych obiektów strategicznych.

Nietrudno więc się domyślić, że jednym z miast, które jest narażone w razie wojny, jest Warszawa. Stolica naszego kraju to ważny i strategiczny punkt na mapie Polski. Kolejnym narażonym punktem jest przesmyk suwalski, czyli pas terytorium w północno-wschodniej Polsce, na terenie województwa podlaskiego. Które jeszcze metropolie mogą być bardziej narażone? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę miast. 

Miasta odporne na zagrożenia. Tu można czuć się bezpieczniej

Co ważne, niektóre ośrodki wyróżniają się wysoką odpornością, dzięki czemu mieszkańcy mogą czuć się w nich stosunkowo bezpiecznie. Czynniki takie jak stabilna infrastruktura, rozwinięty system ratunkowy, odpowiednie plany kryzysowe oraz położenie geograficzne sprawiają, że w razie nieprzewidzianych sytuacji te miasta są znacznie mniej podatne na poważne skutki kryzysów. Poniżej lista kilku miejscowości, które według raport BGK są stosunkowo bezpieczne:

  • Poznań
  • Katowice
  • Rzeszów
  • Wrocław.
