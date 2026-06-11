Pogoda w Opolu: 12-14 czerwca

Weekendowa prognoza pogody dla Opola pokazuje, że aura będzie miała dwa oblicza. Piątek da nadzieję na słoneczny i ciepły wypoczynek, jednak sobota i niedziela przyniosą ze sobą chmury, deszcz i niższe wartości na termometrach. Warto sprawdzić, kiedy dokładnie spodziewać się załamania pogody.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Początek weekendu w Opolu zapowiada się niemal idealnie. Piątek, 12 czerwca, będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem. Synoptycy prognozują bezchmurne niebo, które pozwoli cieszyć się słońcem. Będzie to również najcieplejszy dzień weekendu – termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 21 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr pozostanie słaby, osiągając prędkość do 3 m/s.

Sobota przyniesie deszcz i zmianę

W sobotę, 13 czerwca, aura w Opolu ulegnie wyraźnej zmianie. Słoneczną pogodę zastąpią chmury, z których pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa niż w piątek i sięgnie maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Co ciekawe, noc z soboty na niedzielę będzie zauważalnie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 13 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Chłodniejsza i wietrzna niedziela

Niedziela, 14 czerwca, będzie kontynuacją deszczowej aury. Tego dnia również prognozowane są słabe opady. Będzie to jednocześnie najchłodniejszy i najbardziej wietrzny dzień weekendu. Temperatura maksymalna spadnie do około 18 stopni Celsjusza, a w nocy termometry wskażą zaledwie 9 stopni. Wiatr nasili się i będzie wiał ze średnią prędkością około 5 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Jak spędzić weekend w Opolu?

Zmienna pogoda sugeruje, by dobrze zaplanować najbliższe dni. Słoneczny i ciepły piątek to doskonała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Długi spacer, wycieczka rowerowa czy relaks w parku będą wtedy świetnym pomysłem. Z kolei deszczowa sobota i niedziela mogą skłonić do poszukania alternatyw pod dachem. Wizyta w kinie, muzeum czy spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni pozwoli miło spędzić czas, niezależnie od kapryśnej aury za oknem.

Dane pogodowe: OpenWeather