Tragedia na autostradzie A4! 44-latek z BMW nie żyje. Jest apel policji

Śmiertelny wypadek na A4 w Opolskiem

44-letni mieszkaniec Katowic to ofiara śmiertelna wypadku na autostradzie A4 w województwie opolskim. Wszystko działo się na 195. kilometrze trasy w powiecie brzeskim w piątek, 20 czerwca, w godzinach przedpołudniowych. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący BMW, z nieznanych na razie przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem, wskutek czego wypadł z trasy i uderzył w skarpę. Mimo, jak przekazali mundurowi, "długotrwałej reanimacji", 44-latek zginął.

- Przy tej okazji chcielibyśmy zaapelować do kierowców o większą rozwagę i ostrożność na drodze. Z naszych obserwacji wynika, że przy dobrej pogodzie paradoksalnie wypadków jest najwięcej, bo kierujący czują się na drodze pewniej. To dopiero początek sezonu, początek wakacji, więc warto wspólnie zadbać o to, by tragedii na drogach było jak najmniej - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Na potwierdzenie tych słów można dodać, że tylko w piątek, 20 czerwca, w województwie opolskim doszło do trzech śmiertelnych wypadków, w tym dwóch drogowych. W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim zginął 18-letni pasażer peugeota, którego kierowca zderzył się z prowadzącym volkswagena. Cztery osoby zostały ponadto ranne i trafiły do szpitala.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.