TRAGEDIA POD OPOLEM

Tragedia w Turawie. Weszli popływać do jeziora. 17-latek utonął, jego rówieśnik walczy o życie

Do tragicznego finału kąpieli doszło nad Jeziorem Średnim w Turawie. We wtorek, 9 lipca, ok. godz. 18:00 dwie osoby zniknęły pod wodą w trakcie pływania w zbiorniku. Niestety, życia jednego z 17-latków nie udało się uratować. Drugi z nich walczy o życie w szpitalu.