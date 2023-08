Tragedii w Opolu można było uniknąć?! Rodzina miała założoną niebieską kartę

Wracamy do makabrycznego odkryciu w Opolu-Czarnowąsach. To tam znaleziono zwłoki rodzeństwa: 3-letniego chłopczyka i 4-letniej dziewczynki. Wszystko wskazuje na to, że dzieci zostały zamordowane przez matkę, która następnie próbowała popełnić samobójstwo. - W mieszkaniu ujawniono zwłoki dwójki dzieci, a także ich ranną matkę. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - mówi naszemu dziennikarzowi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu. Przedstawiciel prokuratury potwierdził, że mowa o przestępczej śmierci.

Zobacz: Zwłoki dwojga małych dzieci w mieszkaniu. Prokurator potwierdza: Morderstwo! Matka w szpitalu

Rodzina miała założoną niebieską kartę

Na miejscu zdarzenia jest reporter "Super Expressu". Udało mu się ustalić, że rodzina miała założoną przez policję niebieską kartę. Mogło tam dochodzić do przemocy, choć nieoficjalnie wiadomo, że domownicy nie byli postrzegani jako alkoholicy. Nasuwa się zatem pytani, czy tragicznej śmierci rodzeństwa można było uniknąć? Czy służby zrobiły wszystko, co w ich mocy? Na te pytanie postara się odpowiedzieć prokuratura, która prowadzi śledztwo.

Nasz dziennikarz dowidział się, że przebywająca w szpitalu kobieta wprowadziła się do partnera na początku 2023 roku, po tym, jak jej mieszkanie spłonęło w pożarze. Sąsiedzi twierdzą, że mieszkanie było zbyt małe, jak na liczbę lokatorów i miało dochodzić do nieporozumień na tym tle.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.