Tragiczny finał poszukiwań 38-latki. Znaleziono ciało kandydatki na radną

Poszukiwana Aleksandra F. nie żyje. Czy doszło do morderstwa?

38-letniej Aleksandry F. policjanci poszukiwali od soboty (6 lipca). We wtorek (9 lipca) nadeszły tragiczne wieści. Zaginiona kobieta nie żyje. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doszło do morderstwa. Ciało Aleksandry F. znaleziono zakopane na terenie posesji w Nasalach pod Kluczborkiem. Według lokalnych mediów podejrzenia mogą skierować się na męża kobiety. To właśnie mąż 38-latki zgłosił jej zaginięcie, a w mediach społecznościowych prosił o pomoc w poszukiwaniach żony.

— Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności w związku ze znalezieniem zwłok kobiety — poinformował prok. Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, cytowany przez Onet.

Aleksandra F. w Kluczborku znana była m.in. jako kandydatka do rady miejskiej w ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się w kwietniu 2024 r. 38-latka nie uzyskała mandatu.