W poniedziałek, 8 września, gminę Ujazd w woj. opolskim nawiedziło potężne gradobicie.

Kulki gradu osiągnęły rozmiar piłeczek golfowych, powodując szkody materialne.

Mimo intensywności zjawiska straż pożarna odnotowała tylko jedną interwencję.

Co zaskakujące, gradobicie nie spowodowało więcej interwencji straży pożarnej.

Ujazd. Grad o wielkości piłeczek golfowych

Trudno uwierzyć w zdjęcia dokumentujące gradobicie w gminie Ujazd w województwie opolskim. W poniedziałek, 8 września, w późnych godzinach popołudniowych z nieba spadły kulki gradu o średnicy kilku centymetrów, czyli wielkości piłeczek golfowych. Jak poinformował w rozmowie z "Super Expressem" st. bryg. mgr Piotr Zdziechowski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, mundurowi odnotowali w związku z atakiem żywiołu tylko jedna interwencję.

- Trzy zastępy straży pożarnej udały się do miejscowości Klucz, gdzie te opady, zarówno gradu, jak i deszczu, pozostawiły po sobie zwały błota, więc musieliśmy je usunąć z jezdni, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego - relacjonuje.

Strażacy nie mogli natomiast już pomóc kierowcom, których auta ucierpiały w wyniku gradobicia.

- Uszkodzone są m.in. samochody pracowników urzędu - powiedział "Nowej Trybunie Opolskiej" Hubert Ibrom, którego dacia ma liczne wgniecenia. - Takiego gradobicia jeszcze tutaj nie widzieliśmy. Z relacji mieszkańców wynika, że najgorzej było w Ujeździe i Niezdrowicach. W sąsiednich miejscowościach też padał grad, ale kawałki lodu były nieco mniejsze.

Zdjęcia kulek gradu opublikowała na swoim profilu facebookowym gmina miejsko-wiejska Ujazd.