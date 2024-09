Ważny komunikat dla mieszkańców Lewina Brzeskiego! Alerty RCB wysłane

17-latek marzył o debiucie w Pluslidze. Gdy wrócił do domu, "woda stała pod sam sufit" [ZDJĘCIA]

Nie tylko miejscowości w województwie dolnośląskim mocno ucierpiały podczas powodzi w Polsce. Także niektóre miasta na Opolszczyźnie zmagają się ze skutkami kataklizmu. Jak poinformowała podczas sobotniego spotkania wojewodów z premierem Donaldem Tuskiem we Wrocławiu wojewoda opolski Monika Jurek, wśród trzech najbardziej poszkodowanych miast w województwie opolskim jest Lewin Brzeski. Teraz mieszkańcy mają jeszcze jeden problem. Dziś, w sobotę 21 września wysłane zostały SMS-y z Alertami RCB dotyczącymi Lewina Brzeskiego. Chodzi o sytuację powodziową i dostęp do wody pitnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega: "Uwaga! W mieście i gminie Lewin Brzeski woda zdatna do picia tylko po przegotowaniu. Śledź komunikaty Sanitarno-Epidemiologiczne". W Lewinie Brzeskim nie można zatem aktualnie pić wody prosto z kranu, bez przegotowania jej.

Jak poinformowała 21 września wojewoda opolska Monika Jurek, że noc z piątku na sobotę w województwie przebiegła spokojnie. Służby nadal działają przede wszystkim w Głuchołazach i Lewinie Brzeskim. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwało 729 policjantów, 632 strażaków i ponad 2,5 tys. żołnierzy, w tym WOT. "Działania ratunkowe chyba mamy już za sobą – teraz kwestia odbudowy i niesienia pomocy" – powiedziała wojewoda Monika Jurek. Zastępca wojewódzkiego komendanta PSP w Opolu Arkadiusz Kuśmierski podał, że rozpoczęto prace na Białej Głuchołaskiej. "Ściągamy dużą koparkę gąsienicową w celu przestawienia rzeki na północnej stronie miasta Głuchołazy w celu umożliwienia dostępu do głównego kolektora ściekowego" – mówił Kuśmierski.

Jeszcze nie wszędzie sytuacja jest stabilna. Cały czas czuwamy nad bezpieczeństwem mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu rzek. W Ptakowicach, gm. Lewin Brzeski, policyjne helikoptery już od wczoraj wzmacniają wały przeciwpowodziowe! Policjanci czuwają nad… pic.twitter.com/7DRphEKxRm— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) September 21, 2024

