Wirus w Odrze! Wojewoda potwierdza. Czy CyHV-2 jest groźny dla ludzi?

Wojewoda Opolski ogłasza, że w Odrze i Kanale Gliwickim wykryto wirusa CyHV-2. To on jest przyczyną śmierci ryb

W ostatnich dniach zaniepokojeni mieszkańcy Opolszczyzny zaobserwowali śnięte ryby w Odrze i Kanale Gliwickim. Sytuacja szybko zaczęła budzić skojarzenia z masowym pomorem ryb z 2022 roku, który doprowadził do poważnego kryzysu ekologicznego. Tym razem jednak przyczyna jest inna. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody opolskiego Kinga Tokarz, sprawcą śnięcia wyłowionych ryb karasiowatych jest wirus CyHV-2.

Wirus CyHV-2 atakuje ryby w Odrze. Czy to zagrożenie dla ludzi?

Pierwsze przypadki śnięcia ryb w Kanale Gliwickim odnotowano 8 kwietnia 2025 roku, a w Odrze 14 kwietnia 2025 roku. Do 23 kwietnia z opolskiego odcinka Kanału Gliwickiego wyłowiono blisko pół tony martwych ryb, a z Odry ponad tonę. W czwartek i piątek pracownicy Wód Polskich przeprowadzili kolejne akcje odłowu, podczas których zebrano łącznie ponad 800 kg śniętych ryb. Próbki zostały przekazane do badań w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym PIB w Puławach.

– Przyczyną śnięcia ryb z rodzaju Carassius jest wirus Cyprinid herpesvirus 2 (CyHV-2). Co istotne – wirus Cyprinid herpesvirus 2 (CyHV-2) jest specyficzny dla ryb z rodzaju Carassius i nie stanowi zagrożenia dla ssaków, w tym ludzi. Mimo to konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie doszło do transmisji wirusa do innych cieków i zbiorników wodnych – poinformowała Kinga Tokarz. Choć wirus CyHV-2 nie jest groźny dla ludzi, służby wojewody apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy i wędkarze proszeni są o nieprzenoszenie ryb i innych organizmów wodnych z Odry i Kanału Gliwickiego do innych cieków wodnych. Ważna jest również dezynfekcja sprzętu wędkarskiego po połowach oraz dezynfekcja obuwia i odzieży po połowach na Odrze i Kanale Gliwickim. Wirus CyHV-2, choć niebezpieczny dla ryb karasiowatych, nie stanowi zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt. Niemniej jednak, sytuacja wymaga monitoringu i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa i potencjalnym stratom w populacji ryb.

