W Polsce kryją się miejsca, które wyglądają jak z innego świata. Jedna z rezydencji wyróżnia się szczególnie - dzięki niezwykłej architekturze i bajkowemu charakterowi od lat przyciąga uwagę turystów i fotografów. Strzeliste wieże, bogate zdobienia i monumentalna bryła sprawiają, że trudno uwierzyć, iż to prawdziwy obiekt, a nie scenografia z filmu fantasy.

Bajkowa perła Opolszczyzny

Na południu Polski stoi budowla, która sprawia wrażenie, jakby została przeniesiona wprost z kart baśni lub filmów Disneya. Pałac w Mosznej - bowiem to o nim mowa - nazywany często "polskim Disneylandem", od ponad stu lat zachwyca rozmachem, architekturą i niezwykłą historią.

99 wież i wieżyczek oraz 365 pomieszczeń sprawia, że obiekt wygląda jak fantastyczna rezydencja z animowanego filmu. Monumentalna budowla łączy w sobie elementy neogotyku, neorenesansu i baroku, tworząc niezwykłą, eklektyczną kompozycję. Ten architektoniczny miks nadaje pałacowi niepowtarzalny charakter, dzięki któremu uznawany jest za jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce.

Historia pełna przepychu i tajemnic

Dla Pałacu w Mosznej przełomowym momentem było przejęcie majątku w 1866 roku przez rodzinę Tiele-Wincklerów, potężnych śląskich przemysłowców, którzy nadali temu miejscu ogromny prestiż. W 1896 roku barokowy pałac częściowo spłonął, co stało się impulsem do gruntownej odbudowy i rozbudowy. Franz Hubert von Tiele-Winckler zrealizował nową koncepcję rezydencji w stylu eklektycznym – neogotycki wschodni trakt powstał do 1900 roku, a neorenesansowe skrzydło zachodnie do 1913–1914 roku. Dzięki temu pałac zyskał bajkowy charakter z licznymi wieżami i bogatymi detalami, które do dziś budzą podziw odwiedzających. Po II wojnie światowej obiekt pełnił różne funkcje, m.in. sanatorium, a od lat 70. XX wieku stopniowo wracał do życia turystycznego i kulturalnego, stając się jedną z najbardziej znanych rezydencji w Polsce.