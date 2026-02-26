Wygląda jak wyciągnięty z baśni. "Polski Disneyland" zachwyca od stuleci

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-02-26 15:11

Strzeliste wieże, bogato zdobione fasady i monumentalna bryła sprawiają, że trudno uwierzyć, iż to miejsce naprawdę istnieje. Ten niezwykły obiekt od lat porównywany jest do bajkowych zamków znanych z animacji i filmów fantasy, a turyści ochrzcili go mianem "polskiego Disneylandu".

Super Express Google News

W Polsce kryją się miejsca, które wyglądają jak z innego świata. Jedna z rezydencji wyróżnia się szczególnie - dzięki niezwykłej architekturze i bajkowemu charakterowi od lat przyciąga uwagę turystów i fotografów. Strzeliste wieże, bogate zdobienia i monumentalna bryła sprawiają, że trudno uwierzyć, iż to prawdziwy obiekt, a nie scenografia z filmu fantasy.

Polecany artykuł:

Wygląda upiornie, ale przyciąga ciekawskich. Opuszczony zamek na Pomorzu ma sta…

Bajkowa perła Opolszczyzny

Na południu Polski stoi budowla, która sprawia wrażenie, jakby została przeniesiona wprost z kart baśni lub filmów Disneya. Pałac w Mosznej - bowiem to o nim mowa - nazywany często "polskim Disneylandem", od ponad stu lat zachwyca rozmachem, architekturą i niezwykłą historią.

99 wież i wieżyczek oraz 365 pomieszczeń sprawia, że obiekt wygląda jak fantastyczna rezydencja z animowanego filmu. Monumentalna budowla łączy w sobie elementy neogotyku, neorenesansu i baroku, tworząc niezwykłą, eklektyczną kompozycję. Ten architektoniczny miks nadaje pałacowi niepowtarzalny charakter, dzięki któremu uznawany jest za jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polski Disneyland" zachwyca od stuleci [ZDJĘCIA]

Pałac w Mosznej
Galeria zdjęć 7

Historia pełna przepychu i tajemnic

Dla Pałacu w Mosznej przełomowym momentem było przejęcie majątku w 1866 roku przez rodzinę Tiele-Wincklerów, potężnych śląskich przemysłowców, którzy nadali temu miejscu ogromny prestiż. W 1896 roku barokowy pałac częściowo spłonął, co stało się impulsem do gruntownej odbudowy i rozbudowy. Franz Hubert von Tiele-Winckler zrealizował nową koncepcję rezydencji w stylu eklektycznym – neogotycki wschodni trakt powstał do 1900 roku, a neorenesansowe skrzydło zachodnie do 1913–1914 roku. Dzięki temu pałac zyskał bajkowy charakter z licznymi wieżami i bogatymi detalami, które do dziś budzą podziw odwiedzających. Po II wojnie światowej obiekt pełnił różne funkcje, m.in. sanatorium, a od lat 70. XX wieku stopniowo wracał do życia turystycznego i kulturalnego, stając się jedną z najbardziej znanych rezydencji w Polsce.

Quiz. Jak dobrze znasz dolnośląskie zamki? Rozpoznasz je po zdjęciu?
Pytanie 1 z 10
Na start coś łatwego. Zamek na zdjęciu to:
Quiz. Jak dobrze znasz dolnośląskie zamki? Rozpoznasz je po zdjęciu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MOSZNA
ZAMEK