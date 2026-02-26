Aktualizacja, godz. 12:07

Są nowe, wstrząsające informacje w sprawie zbrodni w Kadłubie. Policja poszukuje 17-latka z Kadłuba pod Strzelcami Opolskimi, który może mieć związek z podwójnym zabójstwem w jego domu. Potwierdzono tożsamość ofiar. Zginęli jego prababcia i ojczym.

- Te oględziny, które wciąż trwają pozwoliły stwierdzić, że ciała ofiar nosiły liczne rany rąbane, cięte. Niewykluczone, że narzędziem zbrodni w tym wypadku była siekiera bądź inne podobne narzędzie - przekazuje Radiu ESKA prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Prokuratura podała też nowe fakty w sprawie drugiej zbrodni, do której doszło w Sadach pod Niemodlinem.

- Ujawniono ciała dwóch osób z licznymi ranami ciętymi. Policjanci powzięli się penetracji domu. Na strychu po interwencji został zatrzymany 29-letni brat ofiary - informuje Radio ESKA prok. Stanisław Bar.

Jak dodaje prokurator, policjanci znaleźli przy nim nóż kuchenny ze śladami prawdopodobnie krwi, a sam mężczyzna był trzeźwy i stawiał opór podczas zatrzymania.

Aktualizacja, godz. 11:45

W Kadłubie trwa policyjna obława na szeroką skalę. Jak donosi portal nto.pl, sprawca działał wyjątkowo brutalnie używając siekiery. W związku z poszukiwaniami 17-latka, policja zamknęła główną ulicę w miejscowości, a na miejsce ściągnięto posiłki z Opola oraz psy tropiące. Mieszkańcy zostali poproszeni o pozostanie w domach.

Wcześniej informowaliśmy:

Służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości po otrzymaniu informacji o makabrycznych odkryciach w dwóch różnych częściach regionu.

- Dwa podwójne zabójstwa na Opolszczyźnie. Kryminalni badają teraz okoliczności tragicznych wydarzeń w dwóch miejscowościach

- donosi reporterka Radia Eska Dorota Seń.

Do pierwszej z tych potwornych zbrodni doszło w miejscowości Kadłub, w powiecie strzeleckim. To właśnie tam, w jednym z domów jednorodzinnych, funkcjonariusze dokonali przerażającego odkrycia.

- W Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi w jednym z domów policjanci znaleźli dwa ciała. Mężczyzny i starszej kobiety

- informuje Radio ESKA.

Jak wynika z ustaleń, podejrzenia padły na bardzo młodą osobę z najbliższego otoczenia ofiar. - Policja podejrzewa 17-latka, który mieszkał z nimi - donosi reporterka radia.

Na ten moment śledczy są jednak bardzo oszczędni w słowach i nie komentują na razie nieoficjalnych informacji na temat poszukiwań chłopaka.

Zabójstwo w Sadach. Zatrzymano brata ofiary

Niemal w tym samym czasie podobny dramat rozegrał się w Sadach w gminie Niemodlin. Tam scenariusz był równie tragiczny.

- Do drugiego morderstwa doszło w Sadach pod Niemodlinem. Tu również policjanci znaleźli w jednym z domu dwa ciała- również kobiety i mężczyzny

- przekazuje Radio ESKA.

Obrażenia ofiar wskazują na ogromną brutalność sprawcy. - Mieli liczne rany kłute - informuje radio. W tej sprawie śledczy działali błyskawicznie. Jak się okazuje, zatrzymano już osobę, która może mieć związek ze zbrodnią. - Prokuratura już przesłuchuje 29 letniego mężczyznę, brata kobiet - przekazuje reporterka.

Sprawy obu podwójnych zabójstw są w toku. Na miejscu pracują prokuratorzy i ekipy dochodzeniowo-śledcze, które zabezpieczają ślady i starają się odtworzyć przebieg tych tragicznych zdarzeń.

Za chwilę więcej informacji.