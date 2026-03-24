Zabił ojczyma i babcię, a nagranie z morderstwa wrzucił do sieci. Nowe informacje z prokuratury

Kamil Durajczyk
2026-03-24 19:11

17-letni Łukasz G. jest podejrzany o brutalne zamordowanie swojego ojczyma i babci. Poznaliśmy wstępne wyniki badań toksykologicznych zleconych przez prokuraturę, dotyczące tego, czy w momencie popełnienia czynu był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Co dalej ze sprawcą? Biegli ocenią poczytalność

Zbrodnia, która wstrząsnęła opinią publiczną, miała miejsce pod koniec lutego w Kadłubie, niewielkiej miejscowości pod Strzelcami Opolskimi. Policjanci zostali zaalarmowani informacją o filmie krążącym w internecie, który mógł być zapisem makabrycznego czynu. Po ustaleniu miejsca zdarzenia, funkcjonariusze dokonali tragicznego odkrycia – znaleźli zwłoki 38-letniego mężczyzny i 87-letniej kobiety. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 17-letniego Łukasza G., który ukrywał się w pobliskiej miejscowości. Nastolatek przyznał się do podwójnego morderstwa swojego ojczyma i babci.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, Stanisław Bar, poinformował we wtorek, 24 marca, że zlecone badania toksykologiczne nie wykazały obecności alkoholu ani substancji psychoaktywnych w organizmie podejrzanego w chwili popełnienia przestępstwa. To kluczowa informacja w kontekście dalszych kroków procesowych. Teraz nastolatek zostanie poddany szczegółowym badaniom przez biegłych psychiatrów. Ze względu na jego wiek, w skład zespołu lekarskiego wejdzie również specjalista z zakresu psychiatrii dziecięcej.

Grozi mu do 30 lat pozbawienia wolności

Jeżeli biegli psychiatrzy uznają, że Łukasz G. był poczytalny w momencie popełnienia zbrodni, grozi mu kara do 30 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest szczególnie skomplikowana ze względu na młody wiek podejrzanego oraz okrucieństwo, z jakim miał dokonać morderstw. W dalszym toku śledztwa prokuratura będzie dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności tej tragedii.

17-letni Łukasz G. nagrał morderstwo, teraz film oglądają dzieci. Pilny apel służb
Zwyrodnialec skatował swoją 17-letnią partnerkę. Ciosy jak z MMA
PODWÓJNE ZABÓJSTWO
STRZELCE OPOLSKIE