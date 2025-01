Zaczął krzyczeć przed ołtarzem podczas mszy świętej. Interweniowała policja

Autor:

Spis treści

To miała być zwyczajna msza święta. Wierni przeżyli szok!

Msza święta to jedno z najważniejszych nabożeństw w kościele katolickim, które zazwyczaj odbywa się w niedzielę, lecz oczywiście nie jest to zasadą. Podczas takiej liturgii wierni celebrują i wspominają Jezusa Chrystusa oraz mają okazję do chwili zadumy. W ostatnim czasie w jednym z kościołów w Krapkowicach w województwie opolskim piątkowe nabożeństwo wydawało się być całkowicie zwyczajne do momentu aż w świątyni pojawił się 37-letni mężczyzna, który postanowił zakłócić panujący spokój.

Mężczyzna zakłócił liturgię w kościele. Interweniowały służby

Jak informuje portal wiadomosci.onet.pl, do kościoła w Krapkowicach w trakcie piątkowej mszy świętej wszedł 37-letni mężczyzna, który stanął przed ołtarzem i krzyczał, przeszkadzając tym samym wiernym w modlitwie. Na dodatek w pewnym momencie zaczął palić papierosa, co bardzo nie spodobało się wiernym. Parafianie postanowili więc wyprowadzić mężczyznę ze świątyni, a po chwili wezwali policję. W momencie jednak gdy służby pojawiły się na miejscu, mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Na szczęście policjantom szybko udało się ustalić tożsamość 37-latka, a po czasie został zatrzymany. Mężczyzna przyznaje się do zarzutów i zgodnie z kodeksem karnym grozi mu aktualnie grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do lat 2.

Sonda Jak oceniasz funkcjonowanie Kościoła? Dobrze Przeciętnie Źle Nie wiem