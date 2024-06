Zalane szpital i dom pomocy społecznej. Koszmarne skutki nawałnicy

Praca w Opolu – co warto mieć na względzie w kontekście lokalnego rynku pracy?

Kędzierzyn-Koźle. Zalany szpital i DPS

Strażacy z Opolszczyzny odnotowali niemal 70 zdarzeń związanych z burzami i ulewami, które w niedzielę (2 czerwca) przeszły przez region. Najwięcej interwencji – aż 46! - było w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

Potężna nawałnica nad Kędzierzynem-Koźlem spowodowała, że wiele ulic w mieście zamieniło się w rwące rzeki. Pod wodą znalazła się m.in. ulica Roosevelta prowadząca do szpitala powiatowego. Na tym jednak nie koniec. Deszczówka zalała Szpitalny Oddział Ratunkowy i pomieszczenia, w których udzielana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Przyjęcia pacjentów zostały chwilowo wstrzymane. Władze szpitala apelują do pacjentów, by ci szukali pomocy w innych placówkach. Piwnice zalało również w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łukasiewicza.

- Strażacy wzywani byli i nadal wzywani są głównie do zalanych nawalnym deszczem posesji, obiektów i dróg. Strażacy prowadzą działania przy pompowaniu piwnic DPSu oraz szpitala w Kędzierzynie-Koźlu – informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dodajmy, że w Brzegu ulewa uszkodziła urządzenia sterowania ruchem na stacji PKP. Ruch na trasie Opole - Wrocław był wstrzymany, a gdy go puszczono, to opóźnienia pociągów dochodziły do 60 minut.