20. rocznica śmierci Jana Pawła II. Tak wyglądała jego wizyta w Płocku

Mija 20. rocznica śmierci Jana Pawła II. Wśród osób, które 2 kwietnia wspominają Ojca Świętego, jest na pewno wielu mieszkańców Płocka. Papież Polak odwiedził gród nad Wisłą w dniach 7-8 czerwca 1991 r., wygłaszając homilię na obecnym placu Celebry Papieskiej, który został tak nazwany na cześć jego wizyty. Między ulicami: Łukasiewicza, 7 czerwca 1991 i Batalionów Chłopskich pojawił się metalowo-drewniany ołtarz imponujących rozmiarów, z tronem papieskim umieszczonym ok. 7 m nad ziemią. W centralnej części konstrukcji znajdował się obraz Jezusa Miłosiernego.

Jan Paweł II w Zakładzie Karnym w Płocku

Tego samego dnia Ojciec Święty spotkał się z więźniami Zakładu Karnego w Płocku.

- Będę się za was modlił, czynię to zresztą codziennie, a i wy pomódlcie się czasem za mnie. Niech wam, waszym rodzinom i waszym bliskim towarzyszy papieskie błogosławieństwo, jako zadatek bożych łask, bożego przebaczenia, bożego odkupienia - tak zakończył spotkanie z osadzonymi, co opisał portal Opoka.org.pl.

Przemowa Ojca Świętego do płockiej młodzieży

Program Jana Pawła II był wyjątkowo napięty, bo choć papież zjawił się w Płocku 7 marca w godzinach popołudniowych, to zdążył jeszcze odmówić drugą homilię w czasie nabożeństwa kończącego synod diecezjalny. Z kolei wieczorem spotkał się z młodzieżą, przemawiając z okien domu biskupiego (po Apelu Jasnogórskim przeszedł na drugą stronę budynku).

- Chciałem wam jeszcze raz powiedzieć to, co powiedziałem z tamtej strony, że papież jeszcze jakoś żyje i będzie żył, dopóki pan Bóg go będzie trzymał. A potem umrze, to znaczy narodzi się do życia wiecznego. A mam nadzieję w miłosierdziu Bożym i waszej modlitwie. Zaczęliśmy po tamtej stronie Apel Jasnogórski, ponieważ ten apel, który został zainaugurowany w okresie milenium, tysiąclecia chrztu, dzisiaj jest nadal w swojej treści aktualny. Może nawet na nowo aktualny. Dlatego niech cały Płock śpiewa, zwrócony myślą i sercem do Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej. Niech śpiewa wraz ze mną - przypomina ostatnie słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży Opoka.org.pl.

8 czerwca Ojciec Święty pożegnał się z płocczanami, którzy ponownie zgromadzili się przed domem biskupim.

- Niech więc ten Płock, który tak głęboko wrósł w dzieje Polski, w dzieje Kościoła, nadal wrasta i nadal pozwala rosnąć całej wielkiej wspólnocie naszej ojczyzny. Niech wnosi do wspólnoty naszej Ojczyzny to wielkie dobro, które ma do wniesienia, które należy do jego przeszłości i do jego współczesności. Płock to dzieje piastowskie, Płock to także Petrochemia, nowoczesny przemysł. Tak jak wszystkie problemy ekonomiczne naszych czasów stanowi on zadanie, wymaga różnych przeobrażeń, ale jestem przekonany, że z Bożą pomocą sprostacie temu wszystkiemu i na Mazowszu, i w całej Polsce - m.in. tymi słowami zwrócił się do mieszkańców Jan Paweł II cytowany przez Opoka.org.pl.