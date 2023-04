Zlikwidowano nielegalną bimbrownię. 450 l zacieru, 30 l bimbru. 64-latek tłumaczył, że to na swoje urodziny

Płock: Tragiczna wiadomość. Nie żyje Karolina Pacholec. "Walczyła do końca"

Policjanci z Płońska ustalili, że w jednym z domów na terenie gminy Dzierzążnia ma miejsce nielegalna produkcja alkoholu. Ich przewidywania okazały się słuszne. - W czasie przeszukania, w budynku mieszkalnym należącym do 64-latka funkcjonariusze znaleźli 6 plastikowych beczek z zacierem, a w przydomowej bimbrowni znajdującej się w budynku gospodarczym, aparaturę gotową do wytwarzania alkoholu i butelki z gotowym wyrobem. W jednej z "kolumn" odbywał się jeszcze proces destylacji - mówi kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy KPP Płońsk. - Próbki alkoholu zostaną wysłane do badań laboratoryjnych - dodaje policjantka.

Zabezpieczono w sumie 450 litrów zacieru i 30 litrów bimbru. 64-latek z rozbrajającą szczerością przyznał, że bimber produkował na własny użytek, bo niedługo będzie świętował urodziny. Mieszkaniec gminy Dzierzążnia może usłyszeć zarzuty nielegalnego wytwarzania alkoholu etylowego za co grozi do 3 lat więzienia.

Podlaskie. Leśna bimbrownia rozbita. Szok, gdzie był ukryty alkohol Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.