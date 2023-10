Horror na cmentarzu, nie mogli się wydostać. Było ciemno, a dookoła tylko groby zmarłych

Płock. Roztrzaskał samochód i zostawił w środku ranną kobietę! To niemożliwe ile pokazał alkomat

Zamknięci na cmentarzu

Dwoje płocczan wybrało się w poniedziałek po południu (23 października) na cmentarz komunalny w Płocku. Po odwiedzeniu grobów bliskich udali się do wyjścia, gdzie czekała na nich niemiła niespodzianka. Bramy cmentarza były zamknięte!

Okazało się, że nekropolia jest czynna jedynie do godz. 18. Nieszczęśnicy spóźnili się 30 minut. Brama była zamknięta na klucz, a im groziło im spędzenie nocy na cmentarzu.

Nadeszła pomoc z zewnątrz

Na szczęście uwięzieni wpadli na pomysł, żeby zadzwonić do kogoś ze znajomych. Z kolei ta osoba wybrała numer alarmowy 986 do dyżurnego straży miejskiej.

Funkcjonariusze przyjechali na miejsce wyposażeni w klucze do głównej bramy cmentarza i uwolnili kobietę oraz mężczyznę. Płocczanie cali i zdrowi wrócili do swoich domów.

- Ponieważ to nie pierwszy tego typu przypadek, kiedy strażnicy miejscy wzywani są do uwalniania uwięzionych za murami cmentarza Komunalnego, zdecydowano, że u dyżurnego Straży Miejskiej, zdeponowane zostaną klucze do wszystkich bram tego wiecznego miejsca spoczynku - przekazała st. insp. Jolanta Głowacka z płockiej Straży Miejskiej.

Godziny otwarcia cmentarza komunalnego w Płocku

Cmentarz komunalny w Płocku otwarty jest dla odwiedzających w godzinach:

w okresie kwiecień-wrzesień w godz. 7-21

w okresie październik-marzec w godz. 7-18

w dniach 31 października, 1 i 2 listopada - całą dobę

Płocka straż miejska przypomina, by przed wejściem na cmentarz spojrzeć na tabliczkę z godzinami otwarcia umieszczoną na bramie nekropolii i zabrać ze sobą zegarek. - Specyfika zabudowy, wielkość powierzchni oraz nasadzenia zieleni często nie pozwalają precyzyjnie dostrzec osoby przebywającej w chwili zamknięcia na terenie cmentarza, dlatego mogą się zdarzyć przypadki zamknięcia odwiedzających - wyjaśnia st. insp. Jolanta Głowacka.

W przypadku "uwięzienia na cmentarzu" należy wybrać numer alarmowy 986 i poprosić o "uwolnienie".