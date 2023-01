Koszmarny wypadek pod Płockiem. Nie żyje 8-letni chłopiec

Czy to odbije się na zwierzętach?

Tragiczny wypadek pod Płockiem. Nie żyje dziecko

Jak poinformowała asp. Krystyna Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, do wypadku doszło we wtorek po południu (10 stycznia)w miejscowości Parzeń na drodze wojewódzkiej numer 559, gdy kierująca osobowym seatem leon 26-latka wykonywała manewr wyprzedzania innego pojazdu.

- Podczas wyprzedzania doszło do czołowego zderzenia z toyotą corolla, którą kierował 58-latek. W seacie podróżowała dwójka dzieci. Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku zostały przewiezione do szpitala. Niestety już w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń zmarło jedno z dzieci, 8-letni chłopiec - przekazała asp. Krystyna Kowalska. Jak dodała policjantka, stan pozostałych uczestników wypadku, w tym 6-letniej dziewczynki, określany jest jako stabilny.

Utrudnienia dla kierowców

W miejscu, gdzie doszło do wypadku droga wojewódzka numer 559 jest zablokowana. - Dla podróżujących tą trasą wprowadzono objazdy drogami lokalnymi - zaznaczyła asp. Kowalska. Według niej, utrudnienia w ruchu pojazdów mogą tam potrwać co najmniej do godz. 18.